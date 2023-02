Proposto il rinnovo: il Milan non può nulla

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo.

Tra le società più attive in questo senso troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il reparto che i rossoneri intendono rinforzare è il centrocampo che necessita di maggiore qualità, vista anche la fatica di De Ketelaere in questa sua prima stagione italiana. Proprio per questo motivo, la dirigenza rossonera sembra aver individuato uno dei possibili tasselli per la zona centrale del campo.

Il Milan pensa al futuro: idea Ceballos per il centrocampo

Come detto, il Milan è già molto attivo nella programmazione del prossimo mercato estivo, tanto da aver individuato il giusto profilo per rinforzare il centrocampo.

Stiamo parlando di Dani Ceballos, spagnolo classe 1996 del Real Madrid. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i blancos a giugno e, stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, Florentino Perez starebbe considerando di proporre il rinnovo. Il centrocampista, però, sta prendendo tempo, ed è pronto a valutare tutte le offerte che lo facciano sentire importante. Sul classe 96 non c’è solo il Milan ma anche il Betis, che sarebbe addirittura pronto ad offrirgli un bonus alla firma di circa 10 milioni di euro. La decisione finale spetterà al calciatore, ma la sensazione è che sia propenso a lasciare Madrid per provare nuove esperienze. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con il Milan che potrebbe già veder sfumare un obiettivo concreto per il centrocampo.