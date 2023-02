Inzaghi, duro colpo dalla Nord: “Atteggiamento da provinciale”

Il tecnico piacentino subisce l’ennesima critica da parte del tifo organizzato in rappresentanza della Curva Nord nerazzurra, a seguito dello scialbo pareggio maturato al Ferraris contro la Sampdoria

Non è la prima volta che Simone Inzaghi si trovi faccia a faccia con la cruda realtà. Già nella passata stagione aveva subito duri attacchi da parte dei tifosi nerazzurri per via della sua “discutibile” gestione delle sostituzioni nel corso delle partite di campionato, che spesso hanno comportato un effetto opposto a quello sperato nella corsa allo Scudetto poi vinto dal Milan.

Anche nel corso della prima metà della stagione attuale, quando l’Inter aveva collezionato un numero spropositato di sconfitte negli scontri diretti con le rivali, il tecnico piacentino aveva sentito il peso della responsabilità per una tenuta difensiva ben lontana dalle aspettative. Adesso il tifo organizzato della fanzine ‘Secondo Anello Verde’ ha rincarato la dose di critiche nei suoi confronti, a margine dell’incontro di Serie A di ieri sera contro la Sampdoria sul manto erboso del Ferraris.

Inzaghi sotto accusa: “Un pari non serve a nulla”

“Lo scialbo pareggio rimediato a Genova contro la penultima della classe, ha dimostrato ancora una volta che probabilmente mister Inzaghi non riesce a motivare i ragazzi per le partite con le piccole“, si legge nell’apertura del comunicato.

“Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo. Rischio da correre anche perché il pari non serve a nessuno. Siamo l’Inter, è l’avversario che deve temerci, dovremmo aggredire e dimostrare la superiorità e invece sembriamo una squadra di media classifica a cui un pari fuori casa può andar bene. Tre punti fondamentali quelli persi, perché dietro di noi ci sono ben 3 squadre pronte all’aggancio al prossimo passo falso“, si riporta in toto.