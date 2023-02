Via Pioli, nome esplosivo per il Milan: “Il sogno di Cardinale”

La rivelazione del giornalista di ‘Repubblica’ affonda il colpo nel cuore di Stefano Pioli, aprendo ai desideri del patron del Milan per la panchina rossonera. Poi ha trattato della questione diritti tv

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it’, il giornalista di ‘Repubblica’ Enrico De Lellis ha commentato il recente stato di forma del Milan e le chance di permanenza del tecnico Stefano Pioli.

“È presto per parlare di un cambio in panchina, anche perché Pioli è un signor allenatore. Ma è altrettanto vero che il sogno di Cardinale è Antonio Conte, tutti lo sanno. Da qui a dire che Cardinale farà un’offerta a Conte c’è un abisso, però è un nome che il Milan ha in mente e lui vuole fare rientro in Italia”, ha dichiarato De Lellis.

De Lellis deciso: “Diritti tv? Ecco il nuovo disastro”

Poi il giornalista ha concentrato la sua attenzione sulla delicata questione dei diritti tv, argomento all’ordine del giorno nell’Assemblea dei vertici della Lega Serie A.

“Sappiamo che tanti club vivono di diritti tv, adesso si stanno spalancando le porte per un nuovo disastro. Molti dovranno presto ridimensionare i propri obiettivi, chi ha i conti disastrati rischia di fare il botto. Poi mi metto nei panni del tifosi: dovrà attivare otto abbonamenti, tanto per dire, per poter vedere tutto il calcio. Dal punto di vista delle società è davvero un disastro, per i tifosi ancora peggio”, ha quindi concluso De Lellis.