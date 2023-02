Icardi pronto a tornare in Serie A: trovata finalmente la destinazione

Mauro Icardi, che sta brillando con la maglia del Galatasaray, nella prossima estate di calciomercato potrebbe tornare in Serie A: le ultimissime notizie sul campionato italiano

La carriera di Mauro Icardi è stato un turbinio vero e proprio di alti e bassi. Il giocatore argentino, classe 1993, ha mosso i suoi primi passi europei nelle giovanili del Barcellona, la famosa Cantera blaugrana.

Un bel trampolino di lancio per iniziare a farsi vedere agli occhi dei massimi campionati continentali. In Italia la prima esperienza, in Serie B, è stata alla Sampdoria, la squadra che ha dato finalmente eco al talento del calciatore argentino che, in Serie A, ha messo in mostra tutte le sue qualità mettendo addirittura a segno una doppietta in casa della Juventus contro Buffon in tempi in cui battere la Vecchia Signora, per giunta fra le sue mura amiche, era terribilmente difficile. Poi è arrivata l’Inter e, successivamente, la fascia di capitano. Proprio quell’onere che, nel 2019, ha portato alla rottura con la Beneamata anche a causa della compagna e agente Wanda Nara e al passaggio al PSG negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato di quell’anno. Con la maglia del club parigino Icardi è partito bene per poi spegnersi fino all’approdo al Galatasaray che ha dato nuova linfa al calciatore ormai prossimo al compiere 30 anni.

Calciomercato, Icardi è rinato e ora occhio alla Serie A

Con questo Icardi, alcuni club di Serie A potrebbero fare un pensierino sull’attaccante argentino nella prossima estate di calciomercato.

In particolare la Juventus di Massimiliano Allegri, da sempre sulle tracce del centravanti ex Inter, potrebbe fare un tentativo per Maurito vista anche la situazione di Moise Kean e il possibile addio di Dusan Vlahovic, soprattutto se la Vecchia Signora dovesse essere estromessa dalle coppe europee e fuori dalla Champions League.