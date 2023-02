Isco cerca squadra: ecco dove può andare

Dopo l’avventura con il Siviglia, Isco è ancora in cerca di una nuova squadra dopo il trasferimento saltato: ecco dove potrebbe giocare

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista spagnolo, Isco, accostato anche a diverse squadre italiane. Al momento è ancora svincolato alla ricerca di una nuova squadra per provare a mettere in mostra tutto il suo talento.

Si è liberato alla fine di dicembre dal Siviglia per provare così una nuova avventura suggestiva. A gennaio è saltato il suo trasferimento in Germania dopo esserci accordato con l’Union Berlino: Isco era proprio ad un passo dalla firma che non è mai avvenuta. Così tanti club prestigiosi hanno chiesto informazioni su di lui, come l’Everton che gli darebbe così la possibilità di volare in Premier League, ma ancora non c’è stata una proposta concreta. In passato è stato accostato anche alla Juventus così come alla Roma che aveva pensato al sostituto di Nicolò Zaniolo, volato ad inizio febbraio in Turchia vestendo la maglia del Galatasaray.

Isco, un colpo di scena anche a febbraio

Ora potrebbe anche pensare di continuare a giocare in Spagna visto che è stato vicinissimo a diversi club spagnolo: anche il Villarreal potrebbe pensarci dopo l’infortunio di Francis Coquelin, che salterà il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Novità importanti potrebbero arrivare nelle prossime settimane con lo stesso talentuoso ed esperto centrocampista spagnolo che si sta allenando a casa provando così a mantenere una forma fisica ottimale. Il futuro di Isco è ancora molto incerto, ma tanti top club d’Europa avrebbero pensato al suo profilo da svincolato per i prossimi mesi. A gennaio il trasferimento mancato con la voglia di continuare ad essere protagonista che è davvero tanta: la destinazione Serie A era molto suggestiva per lo spagnolo.