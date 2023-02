Di Maria e non solo, manita da urlo: così saccheggiano la Juve

Diversi big in forza alla Juventus potrebbe dire addio al club bianconero durante la prossima estate: un top club pensa alla manita di fuoco

È davvero complicato andare avanti in un momento del genere, ma la Juventus sta dimostrando sul campo di non voler mollare. Lo testimonia la gara vinta di corto muso (come piace a mister Massimiliano Allegri) contro la Fiorentina targata Vincenzo Italiano. La ‘Vecchia Signora’ si è portata a casa tre punti con le unghie e con i denti, complice la storica rivalità che caratterizza da sempre le due squadre.

Ad ogni modo, la classifica resta alquanto scoraggiante: attualmente Vlahovic e compagni occupano la nona posizione con un magrissimo bottino di 29 punti, a causa della pesante penalizzazione inflitta recentemente al club di Exor. E non è da escludere che le problematiche giudiziarie possano perfino peggiorare la situazione nei mesi a venire. Ciò, ovviamente, potrà influire in maniera assai negativa sulle tematiche relative al fronte calciomercato. Numerosi big di proprietà della Juventus, infatti, potrebbero abbandonare la nave in estate. Su tutti Adrien Rabiot: il centrocampista francese è un pupillo di Allegri, ma sembra destinato a non rinnovare il contratto in scadenza giugno 2023. Sempre a centrocampo, appare molto difficile che la società piemontese possa riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Il connazionale Angel Di Maria, invece, rappresenta un grande punto interrogativo. L’ex United potrebbe prolungare di un anno la scadenza dell’accordo scritto attualmente in vigore, però tale scenario ad oggi è improbabile (a maggior ragione se la Juventus non dovesse qualificarsi in Champions).

Calciomercato Juventus, da Di Maria e Cuadrado: l’Atletico Madrid pensa alla cinquina bianconera

Così come è altamente improbabile la permanenza di Cuadrado e Alex Sandro alla Continassa, con entrambi i calciatori che – a meno di sorprese – diranno addio a parametro zero. E nel caso dove potrebbe continuare la carriera delle pedine citate? Qui entra in gioco l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

I ‘Colchoneros’, stando a quanto si apprende da ‘Elgoldigital.com’, sarebbero particolarmente attratti dall’idea di aggiungere alla propria rosa Rabiot insieme agli altri compagni. Questa stagione non è stata affatto positiva fino ad ora (tant’è che sulla panchina potrebbe finire Luis Enrique) e in estate servirà intervenire pesantemente sul fronte acquisti. Chissà che questa clamorosa cinquina non possa realmente concretizzarsi.