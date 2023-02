La Juve mette la freccia: l’ostacolo è triplo

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per colpi da urlo: assalto decisivo, quante big d’Europa ci proveranno

Saranno mesi intensi e ricchi di lavoro per la dirigenza bianconera che dovrà essere protagonista su più fronti. Da quello del calciomercato per arrivare a colpi suggestivi a novità importanti per la manovra stipendi e non solo. La Juventus cercherà così di concentrarsi sulle dinamiche di campo con Massimiliano Allegri che intende arrivare fino in fondo in Europa League.

Come svelato dall’esperto di mercato, Ekrem Konur, sul proprio profilo Twitter ci sarebbero diversi top club d’Europa per aggiudicarsi il giovane talentuoso terzino del Valladolid, Ivan Fresneda, che si è messo in luce in questi mesi in Liga. La Juventus già ci ha provato in passato, ma anche Manchester United, Arsenal e Newcastle cercheranno di assicurarsi uno dei migliori prospetti in circolazione per rinforzare le rispettive corsie laterali con un prospetto di sicuro avvenire.

Juventus, Fresneda il colpo per l’estate

Classe 2004, il talentuoso giocatore spagnolo è stato protagonista nei settori giovanali di Real Madrid, Leganes e Real Valladolid facendo il suo esordio in Prima squadra il 5 gennaio 2022 nella sfida di Coppa del Re persa per 0-3 contro il Betis. Ad agosto ha firmato il suo primo costo da professionista di durata per i prossimi tre anni, ma è stato già monitorato da mesi dalle big d’Europa.

Fresneda potrebbe così provare una nuova avventura da urlo in vista della prossima stagione scegliendo la migliore destinazione. Il talentuoso giocatore spagnolo è ormai pronto per essere protagonista in una big d’Europa mettendo in mostra tutto il suo valore. Novità importanti nelle prossime settimane per provare così a chiudere un affare importante, ma non sarà facile per la Juventus che dovrà fare i conti con le numerose concorrenti agguerrite più che mai.