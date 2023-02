Via De Ketelaere 👋, lo scenario per l’estate 👀

Tiene sempre banco in casa Milan la situazione di De Ketelaere: lo scenario per la prossima estate. Tutti i dettagli

Il Milan di Stefano Pioli riparte dal successo sul Tottenham di Conte, seguito a quello in campionato contro il Torino.

I bianconeri si portano in vantaggio del doppio confronto degli ottavi di Champions, in attesa di ritrovare continuità e – possibilmente – trovare finalmente anche l’apporto di De Ketelaere, il grande acquisto dell’ultimo calciomercato estivo. Ieri sera il belga, subentrato dalla panchina, ha sciupato una grandissima occasione per il 2-0. Pioli lo coccola così: “Ha avuto bisogno di più tempo di quello pensavamo per inserirsi e capire un nuovo ambiente. Sta meglio fisicamente e mentalmente. Ho sperato ovviamente per il punteggio e soprattutto per lui. Gli avevo detto che avrebbe fatto gol quando è entrato. Lavora bene, arriverà il gol. Troverà spazio e ci darà soddisfazione”.

Calciomercato Milan, pazza idea dell’ex Galliani per il suo Monza

La società rossonera e Pioli continuano ad aspettare De Ketelaere. Il club non vuole disperdere l’importante investimento di circa 35 milioni di euro fatto in estate.

Tuttavia, nel prossimo calciomercato estivo potrebbe esserci un tentativo da parte del Monza di Galliani. Il grande ex dirigente potrebbe tentare un colpo ad effetto, ovviamente attraverso la formula del prestito. Tuttavia, come anticipato, il Milan punta ancora sul belga e lo aspetta come già fatto con Leao e Tonali. In caso di prestito, i rossoneri puntano a fargli giocare le coppe europee.