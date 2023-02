Al Milan per 40 milioni: intrigo con Leao e tris di fuoco

Il Milan, insieme ad altri due club di grande spessore, punta dritto il proprio mirino su uno dei migliori talenti nel panorama europeo

Crisi già superata? È per presto per dirlo, bisogna avere pazienza durante momenti così delicati. Ma certamente ieri sera il Milan ha dato prova di essere ancora un gruppo forte, che può ottenere risultati molto importanti. Battere il Tottenham targato Antonio Conte non è da tutti e il ‘Diavolo’ ci è riuscito, grazie alla rete quasi immediata di Brahim Diaz nel primo tempo.

Assolutamente decisivo il gol messo a referto dallo spagnolo, con gli inglesi che poi non sono stati in grado di ribaltare il punteggio. Questo, senza dubbio, rappresenta un passo assai significativo verso l’obiettivo quarti di finale, nel quale adesso è necessario credere davvero. Solo così si potrà andare avanti in Champions League, credendoci e dando tutto. C’è tempo anche per risalire la classifica per quanto concerne il campionato. Attualmente, infatti, i rossoneri occupano il quinto posto con un bottino di 41 punti, gli stessi di Roma (quarta) e Atalanta (terza).

La lotta per la qualificazione alla massima competizione europea è apertissima, di conseguenza – considerando pure il successo di misura ai danni del Torino – il Milan può guardare alle prossime sfide con più ottimismo. Restano comunque delle situazioni alquanto spinose di cui occuparsi, specialmente quella relativa a Rafael Leao. Il portoghese, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e il rinnovo appare in dubbio ad oggi. E probabilmente le numerosi voci sul suo futuro stanno condizionando parecchio il rendimento in campo del gioiello lusitano. Non a caso, il ‘Diavolo’ si guarda attorno alla ricerca di altri validi profili, che si potrebbe provare ad inserire in rosa nel caso Leao andasse via in estate.

Calciomercato Milan, mirino su Kudus: sfida con United e Dortmund

In tal senso, stando a quanto riferisce ‘Racing Sport’, i rossoneri avrebbero puntato il mirino su Mohammed Kudus dell’Ajax, uno dei più rilevanti prospetti nel panorama calcistico europeo. Il contratto di Kudus scadrà il 30 giugno 2025 e, sempre secondo la fonte citata, la sua valutazione si attesta sui 40 milioni di euro.

La concorrenza, però, non manca ovviamente. L’attaccante ghanese, infatti, piace non poco anche a Manchester United e Borussia Dortmund. Due grossi pericoli per il Milan, che dovrà prima risolvere – il più in fretta possibile – la situazione Leao.