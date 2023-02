Pioli in bilico, il Milan ha scelto De Zerbi: con lui un fedelissimo

Questa seconda parte di stagione sarà un banco di prova importante per molti allenatori che non stanno rendendo come ci si aspettava.

Tra questi troviamo ovviamente il tecnico del Milan Stefano Pioli che, dopo lo scudetto conquistato la scorsa stagione, sembra non riuscire a ripetersi in quella attuale. La dirigenza rossonera ha ribadito più volte la fiducia al proprio allenatore ma, qualora le cose non dovessero cambiare, potrebbe prendere in considerazione l’idea di sollevarlo dall’incarico al termine della stagione. In caso ciò si verificasse, la società rossonera sembra avere bene in mente a chi affidare la guida della squadra.

Il Milan pensa al dopo Pioli: De Zerbi il preferito

Come detto, il tecnico del Milan Stefano Pioli si giocherà il proprio futuro sulla panchina rossonera in questi ultimi mesi di stagione.

Qualora le cose non dovessero migliorare, la società potrebbe decidere di cambiare la guida tecnica della squadra. Il nome preferito dalla dirigenza è quello di Roberto De Zerbi, che bene sta facendo alla guida del Brighton nella sua prima esperienza in Inghilterra. L’allenatore ex Sassuolo sembra essere molto tentato dall’idea di tornare in Italia, tanto che sembrerebbe pronto a chiedere al Milan il primo acquisto. Si tratta di Domenico Berardi, ala del Sassuolo e della nazionale classe 1994. Il 25 neroverde è un pallino di De Zerbi, che lo ha già avuto proprio a Reggio Emilia. Per il ragazzo si tratterebbe dell’ultima possibilità per fare il grande salto, e potrebbe chiedere alla società di lasciarlo partire qualora si palesasse l’offerta del Milan. La programmazione del futuro è già entrata nel vivo, con Pioli che dovrà risollevare la stagione per non rischiare di dire addio al club al termine della stagione.