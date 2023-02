Champions League: Adeyemi condanna il Chelsea, colpo Benfica in Belgio

Verdetti già importanti nelle due gare del mercoledì di Champions League: il ricchissimo Chelsea delude ancora

Si possono spendere 800 milioni – tra gli acquisti estivi e quell invernali – sul mercato e continuare a collezionare brutte figure? La risposta, se ti chiami Chelsea, è evidentemente affermativa. La formazione allenata da Graham Potter cade anche a Dortmund nonostante la presenza in campo di tutte le sue stelle.

I gialloneri della Ruhr la spuntano 1-0 grazie ad un gol di Karim Adeyemi – già obiettivo di mercato dell’Inter nella scorsa estate -al 63′. I Blues tirano tante volte in porta, sfiorano anche il pareggio in alcune occasioni, ma il portiere del Dortmund Kobel chiude a doppia mandata la sua porta parando il possibile e l’impossibile. Al Jan Breydel Stadium di Bruges invece, tutto relativamente facile per il Benfica che, nonostante la ricchissima cessione di Enzo Fernandez proprio al Chelsea, ha avuto la meglio per 0-2 contro la formazione belga. A segno anche l’ex nerazzurro Joao Mario, che ha sbloccato la gara su rigore al 51′.

Champions League,i tabellini delle gare del mercoledì

Borussia Dortmund-Chelsea 1-0

63′ Adeyemi

Bruges -Benfica 0-2

51′ rig. Joao Mario, 88′ David Neres