Donnarumma lo ha fatto ancora: hanno già scelto il sostituto

Ancora nel mirino il portiere italiano del PSG, Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo durante il match di Champions League: cosa succede ora?

Portiere titolare del PSG e della Nazionale italiana, ma ora l’ex Milan sta deludendo un po’ tutti. L’estremo difensore, originario di Castellammare di Stabia, è stato autore di un intervento non troppo decisivo sul gol vittoria di Coman. La palla gli è passata tra le mani incredibilmente senza riuscirla a colpirla in avanti per smanacciarla fuori.

Un altro intervento mancato per Gianluigi Donnarumma, che si è rifatto subito dopo poco con parate importanti. Agli occhi di tutti, però, resterà la papera sul gol subito in Champions League dalla compagine parigina, che ora dovrà cercare di ribaltare la situazione a Monaco di Baviera. Non sarà facile per Messi e compagni che non sono riusciti nemmeno a segnare un gol al Parco dei Principi. Valutata in maniera negativa la prestazione dell’estremo difensore italiano, che ha dovuto incassare il quattro in pagelle del prestigioso giornale francese, l’Equipe.

Sui social sono arrivati così commenti negativi dopo la sua prestazione:

Donnarumma Vs Macedonia

Donnarumma Vs Real Madrid

Donnarumma Vs Bayern This guy always fumbles on the biggest stage, at least one mistake is guaranteed which is mostly costly.That last Milan season and Euro run tricked everyone.Galtier and PSG board got rid of Navas for this? — PRESIDER 🇦🇷 (@iam_presider) February 15, 2023

Donnarumma, c’è già il sostituto

In questo modo lo stesso portiere del PSG potrebbe perdere la sua titolarità: sui social sono arrivate così decisi i commenti da parte degli appassionati anche del calcio italiano.

Così molti tifosi della Nazionale italiana hanno subito twittato il possibile cambio tra i pali per il Ct Roberto Mancini invocandolo subito: