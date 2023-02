“Inguardabile”: arriva il nuovo attacco per Lukaku, ‘colpa’ di Conte

L’ex centravanti nerazzurro non le ha mandate di certo a dire e si è così scagliato contro il belga, autore di una pessima stagione. Ecco cos’è accaduto

Ripresentatosi dalle parti di Appiano nella scorsa estate, dopo che un anno prima era volato direttamente a Londra giurando amore al Chelsea, il Lukaku che avevamo potuto ammirare, precedentemente, in quei due anni dell’era Conte sembrerebbe essere, ormai, un lontano ricordo.

Il belga ha, infatti, spinto più di tutti per poter tornare alla base: al punto da aver, sostanzialmente, costretto Marotta e Ausilio a mollare Paulo Dybala, in quei tempi ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. E’ vero, in tanti ci saremmo aspettati un epilogo del tutto diverso rispetto a quello a cui abbiamo assistito sino ad oggi, ciò non toglie, però, che ‘Big Rom’ abbia fatto ben poco in questa sua avventura 2.0 a Milano. L’ex United ha, non a caso, totalizzato 12 misere presenze in stagione e condite da 2 sole reti e 1 assist.

Già due infortuni per lui ed una condizione atletica che necessita di essere, ancora, ritrovata. Qualche piccolo segnale c’è già stato però – vedasi le due buone partite contro Atalanta e Milan tra campionato e Coppa Italia – con lo stesso Simone Inzaghi che ha già fatto sapere, nel post-gara di Sampdoria–Inter, di voler attendere ancora per un altro po’ di tempo Romelu Lukaku. Nonostante questo, invece, c’è chi in quest’annata non ha ancora assistito ad alcuno sprazzo degno di nota da parte del belga: e a parlarne è stato, proprio, l’ex centravanti nerazzurro ‘Bobo’ Vieri.

Vieri ammette: “Lukaku con Conte era devastante. Ora è completamente fuori condizione”

Intervenuto nella consueta puntata della ‘Bobo Tv’, trasmissione che Christian Vieri porta avanti sul web assieme agli amici: Cassano, Ventola e Adani, l’ex centravanti nerazzurro ha, da lì in poi, avuto tempo e modo di rivolgere un pensiero verso Romelu Lukaku, sin qui autore di una pessima stagione al fianco dell’Inter.

“Il Lukaku visto assieme a Conte era devastante. Nelle mani di Antonio riusciva a dare ancora di più del suo 100%. Secondo me, l’attaccante a cui abbiamo avuto la fortuna di poter assistere 2 anni fa, era tra i top 5 centravanti al mondo e lo dico senza problemi. Poi, dal momento in cui è andato al Chelsea, è diventato pressoché inguardabile. E’ inutile girarci intorno, il campo non mente mai: purtroppo non è mai stato in condizione fino a questo momento della stagione”.