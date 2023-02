“C’è qualcosa di strano”: il dubbio su Maignan agita il Milan

Mike Maignan è ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio: da tanti mesi in tribuna per assistere alle partite al Milan, cosa succede?

Finalmente è arrivata ancora una vittoria in Champions League per il Milan, che ha superato di misura il Tottenham grazie alla rete di Brahim Diaz. Un successo che fa ben sperare in vista del ritorno a Londra con Antonio Conte che cercherà di ribaltare la situazione.

Ancora fuori dai titolari il portiere francese, Mike Maignan, che ha saltato anche il Mondiale in Qatar a causa del problema al polpaccio che lo sta tenendo fuori ormai da tanto tempo. Il giornalista Furio Focolari ha espressio il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio: Su Maignan al Milan non ce la raccontano giusta. Non si è mica rotto un crociato, ma sono mesi che è fuori. Rientra, non rientra, è un balletto che va avanti da troppo tempo, c’è qualcosa di strano”. Una situazione alquanto terribile con Stefano Pioli che ha dovuto così puntare su Tatarusanu, che in alcune occasioni è apparso incerto. Una buona prova, invece, in Champions League per l’estremo difensore rossonero capace di compiere diversi interventi mostrando assoluta sicurezza tra i pali.

Milan, Maignan pronto per il ritorno di Champions?

Il suo obiettivo è quello di rientrare ad inizio marzo per essere in campo nel ritorno di Champions League a Londra contro il Tottenham. Tra pochi giorni potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli, che non ha potuto schierarlo per buona parte della stagione. Un possibile ‘nuovo’ acquisto per l’allenatore rossonero che, grazie al cambio di sistema di gioco, si è ripreso alla grande collezionando due vittorie in pochi giorni tra campionato e Champions.

Il 2023 non era iniziato nel migliore dei modi per il Milan che ora vuole arrivare fino in fondo anche nella massima competizione europea. Un successo dopo l’altro per essere protagonista dopo un avvio di nuovo anno non troppo avvincente.