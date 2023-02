Calvarese in diretta: “Fallo su Tonali da rosso”

L’ex arbitro, ospite di ‘calciomercato.it’ su TvPlay, ha contestualizzato il fatto di gioco accaduto ieri nel corso del big match di Champions League tra Milan e Tottenham

Ospite speciale della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it’, l’ex arbitro dell’AIA Gianpaolo Calvarese – oggi noto opinionista – ha detto la sua sulla situazione di gioco avvenuta ieri tra il difensore del Tottenham, Cristian Romero, e il centrocampista del Milan, Sandro Tonali.

“L’arbitro svizzero Scharer ha avuto una soglia ondivaga dal punto di vista disciplinare e tecnico, ha spesso cambiato idee nel corso della partita. Sicuramente ha sbagliato nell’interpretare quel fallo di gioco. A parer mio, quello è un intervento da rosso. Romero entra sulla caviglia a grande velocità e c’è un’attitudine significativa, poi salta su Tonali. Secondo me non è da intervento VAR“, ha aperto Calvarese.

Calvarese senza mezze misure su Scharer: “Non è stata colpa del VAR”

Poi l’ex arbitro ha continuato la sua analisi entrando nei meriti tecnici: “Se fosse stato dieci centimetri più sopra allora sarebbe stato da VAR. Ripeto, è un fallo da espulsione ma non è colpa del VAR se è mancato il rosso. La gravità del fallo resta perché mette a repentaglio l’incolumità dell’avversario ma è meno pericoloso di un intervento dal lato, perché l’avversario fa in tempo a saltare“, ha spiegato.

“Il fatto che l’arbitro fosse così vicino all’azione gli ha fatto forse perdere il punto di contatto, non ha seguito la pericolosità dell’intervento. Per me la sua prestazione resta da 7.90“, ha quindi concluso.