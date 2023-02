UFFICIALE, salta un’altra panchina in Serie A: c’è il comunicato

Dopo l’allontanamento d Davide Nicola dalla panchina della Salernitana, un altro tecnico è stato sollevato in via ufficiale dal suo incarico

Un esonero e mezzo, anzi forse qualcosa in più, in un giorno. Se in Serie A questo non è un record, considerando che siamo ad un punto già abbastanza avanzato della stagione, poco ci manca. Con la sola assegnazione dello Scudetto che sembra ormai cosa fatta – il Napoli può vantare un distacco di 15 punti dalla seconda e di 18 dalle terze – le altre posizioni ballano ancora. Ovviamente anche la lotta per la salvezza, dopo la clamorosa rimonta del Verona, è tutta da scrivere.

Proprio la battaglia per non retrocedere ha visto nelle ultime giornate il crollo pressochè verticale di Salernitana e Spezia, che ormai sentonoil fiato sul collo della compagine scaligera. Il club campano, che già aveva esonerato Nicola un mese esatto fa salvo poi ripensarci dopo poco più di 48 ore, ha praticamente già annunciato l’arrivo di Paulo Sousa, che prenderà il posto del tecnico piemomtese. Il club ligure invece, reduce dall’ennesima rimonta subita in campionato, ha addirittura anticipato i tempi. Per lo meno a livello di comunicati ufficiali diffusi dalla società.

Spezia, UFFICIALE l’esonero di Gotti

“Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Il Club intende ringraziare il tecnico per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali“, si legge sulla nota diffusa dal club bianconero.

I nomi dei papabili sostituti del tecnico ex Udinese sono quelli già circolanti all’indomani del beffardo pareggio del ‘Castellani’. Leonardo Semplici – già in corsa proprio per la panchina della Salernitana – è in pole, con Roberto D’Aversa leggermente staccato nelle preferenze della dirigenza ligure. Una cosa è certa: il campionato incombe, lo Spezia dovrà scegliere alla svelta l’erede del 55enne tecnico nativo di Adria.