Bomba Neymar: lascia il PSG per 60 milioni

Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, nonostante ci sia una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Chelsea, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Graham Potter in estate. Dopo la faraonica campagna acquisti svolta in inverno, i blues non sembrano intenzionati a fermarssi, tanto che sembrano aver messo nel proprio mirino la stella del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana.

Il Chelsea a caccia della stella: si tenta il colpo Neymar

Il calciatore che la dirigenza intende provare a portare a Londra è Neymar, fuoriclasse brasiliano. Stando a quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, infatti, nella giornata di martedì ci sarebbe stato un incontro tra il presidente del Chelsea, Todd Boehly, e il numero uno dei francesi Al-Khelaifi, per discutere di un eventuale trasferimento in Inghilterra del campione verdeoro. Per Neymar, che vedrà scadere il proprio contratto con i parigini nel 2025, il PSG sembrerebbe chiedere circa 60 milioni di euro per lasciarlo partire. Questa cifra non spaventa minimamente i blues, che potrebbero tornare alla carica all’inizio della sessione estiva. Un fattore determinante per un possibile trasferimento riguarda anche il futuro di Messi, che ancora non ha trovato un accordo per prolungare il proprio contratto. Qualora la stella argentina dovesse restare sotto la Torre Eiffel, il PSG potrebbe dare il via libera per la cessione del brasiliano al Chelsea. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con il Chelsea pronto a fare follie per portare a Londra il campione brasiliano.