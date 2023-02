Dumfries vola in Spagna: scambio suggestivo

Denzel Dumfries può dire addio all’Inter volando così in Spagna: i nerazzurri potrebbero accettare l’interessante contropartita

La società milanese è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per provare così ad allestire una rosa super competitiva. Possibile addio per Denzel Dumfries, diventato ormai un panchinaro di lusso per Simone Inzaghi che gli preferisce spesso sulla corsia destra Darmian. In questo modo il club nerazzurro potrebbe dare l’ok per la cessione risanando velocemente il bilancio.

Novità interessanti nei prossimi mesi per conoscere il futuro del laterale olandese, Denzel Dumfries, che è stato accostato anche a prestigiosi club della Premier League. Ora ci sarebbe anche il forte interessamento dell’Atletico Madrid per provare così a rinforzare le corsie esterne dei colchoneros. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma il club spagnolo potrebbe inserire così una contropartita che farebbe comodo a Simone Inzaghi.

Calciomercato, Dumfries via: colpo in difesa

L’Atletico Madrid potrebbe così provare ad inserire il difensore centrale uruguaiano, Josè Gimenez, da anni colonna portante della formazione di Simeone. La compagine nerazzurra perderà in estate lo slovacco, Milan Skriniar, provando così ad arrivare ad innesti di qualità per rinforzare il reparto difensivo.

Idee entusiasmanti in casa nerazzurra tra acquisti e cessioni da urlo: ci sarà una mini rivoluzione per l’Inter che cercherà di tornare protagonista in Serie A regalando ottimi innesti a Simone Inzaghi. Una stagione ricca di sconfitte, ben 6 in campionato per la squadra milanese che è ormai lontana dal Napoli capolista distante ben 15 punti in classifica. In estate potrebbero arrivare nuovi colpi a Milano con elementi affidabili anche in Champions League. Gimenez ormai ha tanta esperienza anche in campo internazionale e sarebbe un acquisto top per la compagine nerazzurra, sempre alla ricerca di un sostituto valido dopo l’addio di Milan Skriniar, che vestirà la maglia del PSG.