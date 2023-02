Bomber da 40 milioni, l’Inter mette la contropartita e batte il Milan

I nerazzurri pronti ad affondare il colpo per anticipare anche la Juventus. Ecco tutti i dettagli del possibile colpo in Serie A

Il calciomercato dell‘Inter in vista della prossima stagione estiva potrebbe prendere una piega decisamente interessante. Storicamente la congiunzione tra l’altra squadra nerazzurra della Serie A, ovvero l’Atalanta, ai nerazzurri è sempre andata molto bene.

Gosens e Bastoni sono due esempi più che adatti per sottolineare una collaborazione così proficua. La squadra allenata da Simone Inzaghi potrebbe prepararsi nuovamente ad affondare il colpo. Questa volta cambiando totalmente reparto.

Le prestazioni fortemente altalenanti di Lukaku non sembrano convincere più di tanto ai vertici. Cosa che potrebbe portare inevitabilmente alla ricerca di un sostituto. E quale metodo migliore, se non quello di andare a ‘pescare’ tra i talenti della fucina di Gasperini?

La discussione con Barella avvenuta contro la Sampdoria potrebbe essere a sua volta un chiaro segnale di rottura. Ma queste sono solamente ipotesi senza alcun riscontro pratico. Pertanto vanno prese con le pinze.

Uno dei giocatori più promettenti dell’Atalanta è sicuramente Lookman. L’attaccante nigeriano si trova attualmente a quota 12 gol in 21 partite di campionato. Numeri neanche lontanamente paragonabili alla sua precedente esperienza in Inghilterra.

Un giocatore così devastante sarebbe sicuramente molto più difficile da prelevare. Dunque i nerazzurri potrebbero cambiare rotta. E virare su un altro suo compagno di reparto altrettanto promettente.

Dai numeri certamente meno eclatanti, ma pur sempre molto valido dal punto di vista tecnico. Cosa che non potrebbe che essere d’aiuto alla causa nerazzurra. L’attaccante belga non sta rendendo come dovrebbe.

Si trova infatti molto lontano dai fasti a cui si è potuto assistere sotto l’attenta direzione di Conte. Onde evitare spiacevoli situazioni l’Inter vorrebbe giustamente correre ai ripari. Facendo allo stesso tempo uno sgarro clamoroso a Milan e Juventus: ecco perché.

Hojlund all’Inter: ecco come

L’Inter potrebbe provarci concretamente per Rasmus Hojlund. Il danese classe 2003 sta facendo molto bene all’Atalanta, cosa che potrebbe portare i nerazzurri verso una corsia preferenziale.

Il suo valore di mercato corrisponde a circa 40 milioni. Ma probabilmente ne servirebbero di più per portarlo via da Bergamo. La soluzione ideale potrebbe essere quella di mettere il cartellino di Asllani sul piatto, con una valutazione di circa 20 milioni.

Vista la carenza di mediani dei bergamaschi un’offerta del genere potrebbe essere interessante. In caso di inserimento da parte dell’Inter l’interesse di Juventus e Milan verrebbe meno.

Andrea Marras