Contropartita più cash 💰, nuovo assalto a Vlahovic 💣💥

I top club europei su Dusan Vlahovic: ecco il possibile assalto estivo all’attaccante serbo della Juventus

Cresce l’attesa per Juve Nantes, match di andata degli spareggi di Europa League per l’accesso agli ottavi di finale. I bianconeri in campo questa sera all’Allianz Stadium.

Allegri non rinuncia a Vlahovic, che guiderà l’attacco affiancato da Di Maria. Il bomber serbo, dopo il lungo stop a causa della pubalgia, sembra finalmente ritrovato e cerca ora continuità. Nel frattempo, il classe 2000 sta facendo parlare di sé anche sul calciomercato, con le ultime voci provenienti dalla Spagna riguardo al presunto interesse del Real Madrid. Ne ha parlato anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa: “Vlahovic? Non abbiamo bisogno di un centravanti. Il 9 ce l’abbiamo ed è Karim Benzema”. Il tecnico italiano ha per il momento allontanato i rumors, ma i ‘Blancos’ non sono l’unica squadra segnalata sull’ex Fiorentina. Un assalto estivo potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juve, il PSG su Vlahovic: tutti i dettagli

Il club parigino è sempre più una polveriera dopo gli ultimi risultati e il ko interno contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League.

Al ritorno Galtier si aggrapperà al rientrante Mbappé, ma l’ultimo mese ha evidenziato anche la mancanza di una prima punta d’area di rigore. In estate potrebbe così arrivare l’assalto per Vlahovic: sul piatto Kimpembe, che farà spazio a Skriniar, più cash, per una cifra complessiva di circa 80-90 milioni di euro. La Juventus è già avvisata.