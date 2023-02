Alex Sandro ai saluti: opzione di prospettiva per la Juve

Adesso è fermo ai box per infortunio ma potrebbe stuzzicare le attenzioni di Allegri la prossima estate, quando l’esterno brasiliano lascerà la Juventus a parametro zero

La Juventus è alle prese con il delicatissimo incontro di Europa League in casa all’Allianz Stadium contro il Nantes per poter scacciare le delusioni della mancata qualificazione alle fasi ad eliminazione della Champions League qualche mese fa.

Al contempo, la nuova dirigenza da poco insediatasi al posto della precedente è intenta a studiare tutte le carte da poter giocare nel prossimo futuro affinché il tecnico Massimiliano Allegri – o chi ne farà le veci – potrà appoggiarsi su una rosa di livello parzialmente rivisitata. Tra gli uscenti, come noto, ci sono i due terzini Juan Cuadrado e Alex Sandro. Al posto del brasiliano, tra le tante opzioni a disposizione della Juventus è spuntata quella che porta proprio al giovanissimo terzino di proprietà del club francese, oggi rivale sul campo.

Calciomercato Juve, spunta Merlin lungo la fascia sinistra

Si tratta di Quentin Merlin, classe 2002 in rapidissima ascesa nel corso della prima metà di stagione in Ligue 1. Il calciatore ha destato le attenzioni di molte società estere, sebbene sia stato bloccato proprio un paio di giorni fa da un pesante infortunio che lo terrà fermo ai box per i prossimi due mesi.

Per questo motivo, come logico, non è possibile osservarlo questa sera ma a parlare c’è quanto mostrato nel recente passato. Il Nantes potrebbe alzare l’asticella del prezzo prossimamente, potendo chiedere anche più dei 10 milioni di euro attualmente ipotizzati come valore del suo cartellino.