L’ex tradisce il Napoli: doppia ipotesi per il ritorno in Italia

Il calciomercato non dorme mai e in vista della sessione estiva spunta una clamorosa occasione per due big di Serie A: Napoli tradito

La Serie A va avanti, settimana dopo settimana, all’insegna di un Napoli che sta dominando in lungo e in largo e si avvia spedito verso il terzo scudetto della sua storia.

Gli azzurri stanno monopolizzando l’attenzione che, tuttavia, per diverse big del nostro calcio è già proiettata verso la prossima sessione di calciomercato. È il caso di Roma e Juventus che, nonostante situazioni di classifica molto diverse, sono destinate a cambiare tanto in vista della stagione 2023/24. I giallorossi hanno intenzione di accontentare Mourinho, puntellando una rosa che in più di un’occasione ha mostrato limiti. La Juventus, invece, dovrà fare i conti con l’Inchiesta Prisma e le relative conseguenze. La ‘Vecchia Signora’ dirà inoltre addio a diverse pedine, alcune a parametro zero come Rabiot, Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo, dopo la partenza di McKennie ed il ritorno al PSG di Paredes tra pochi mesi, ‘Madama’ guarderà con interesse alle occasioni di spessore che l’Europa le riserverà. E, al pari dei capitolini, uno dei nomi che potrebbe fare al caso arriverebbe direttamente dalla Ligue 1.

Dal PSG alla Serie A: duello per Fabian Ruiz

Si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A che, a Parigi, non ha pienamente convinto e potrebbe cambiare nuovamente aria.

Fabian Ruiz, 26enne spagnolo arrivato in estate dal Napoli, potrebbe finire per cambiare nuovamente aria. Perchè la società transalpina non sarebbe pienamente convinta dalle prestazioni dell’ex azzurro che ha fino a questo momento collezionato 23 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti, in 1251′ accumulati sul rettangolo verde. Il club francese, stanco delle prestazioni altalenanti dell’ex Napoli, avrebbe sondato il terreno proprio con Roma e Juventus per un’eventuale cessione del centrocampista. Discorso rimandato a giugno, a bocce ferme, quando le due società e lo stesso PSG saprà nel dettaglio la situazione per il futuro delle rose.