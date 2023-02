Blitz per Messi: è appena arrivato in città

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già attive nel programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciomercato del futuro in vista della prossima stagione sembra già entrare nel vivo, nonostante ci sia una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Uno dei calciatori più ambiti è Lionel Messi, fresco campione del mondo con l’Argentina. Il fuoriclasse del PSG, infatti, vedrà scadere il proprio contratto con i parigini a giugno, e questo ha allertato molti club. Il più interessato alla situazione del campione di Rosario è il Barcellona, che sta pensando al grande ritorno. A tal proposito, i dirigenti della società spagnola sembrerebbero pronti a fare sul serio pur di riportarlo al Camp Nou.

Jorge Messi a Barcellona: i blaugrana pensano al grande ritorno

Come detto, la situazione legata alla scadenza del contratto di Leo Messi con il PSG, ha messo in allerta molti club tra cui il Barcellona, che sta seriamente pensando al grande ritorno.

La conferma di questo è l’arrivo a Barcellona da parte di Jorge Messi, papà del fuoriclasse argentino. Il suo arriva in Spagna ha acceso subito i tifosi, che sognano di rivederlo incantare al Camp Nou. Altro aspetto da non sottovalutare è che, stando a quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, il rapporto del calciatore con il PSG non è dei migliori. Questo potrebbe spingere il ragazzo a tornare a Barcellona dopo soli due anni dalla partenza. Le divergenze tra Messi e il club francese sarebbero sull’ingaggio, in quanto il club vorrebbe alleggerire il monte ingaggi per rispettare il fair play finanziario. Questo aspetto avrebbe bloccato la trattativa per il rinnovo, con il calciatore pronto a valutare tutte le offerte. Un’altro indizio, sempre stando a quanto riporta il quotidiano, arriva dalla mancata proroga di affitto della sua villa a Parigi. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Leo Messi che potrebbe essere nuovamente a tinte blaugrana.