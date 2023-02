Lampo inutile di Vlahovic: la Juve impatta 1-1 col Nantes, decide il VAR

Il gol del centravanti serbo non basta alla Juventus per agguantare la vittoria, sperata sino all’ultimo secondo dopo il check del VAR sul sospetto tocco di mano finale

Dopo la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus cerca conforto in Europa League sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium contro il Nantes. Massimiliano Allegri sfrutta la formazione migliore a sua disposizione per conquistare il risultato migliore possibile.

Il primo tempo si apre con una discreta pressione da parte dei padroni di casa bianconeri che al 13′ trovano la rete del vantaggio grazie ad un imbucata di Di Maria per Chiesa che poi fa sponda di testa per Vlahovic che insacca facilmente alle spalle di Lafont. Sulla mezz’ora è ancora Vlahovic a sfiorare il raddoppio grazie all’intervento maldestro di Castelletto che per poco rischia l’autorete. Una buona presenza in campo dei bianconeri chiude il primo tempo, con gli ospiti chiamati ad inseguire.

Juventus-Nantes 1-1: fallo di mano in area nel finale

Secondo tempo decisamente più movimentato su entrambi i fronti: il Nantes prova a recuperare lo svantaggio e questa caparbietà porta ai suoi frutti al 60′. Mohamed recupera il pallone lungo la trequarti e serve Blas che approfitta di un errore di Bremer e supera Szczesny. 1-1 all’Allianz Stadium.

Due minuti dopo Chiesa trova la traversa e sfiora il nuovo vantaggio bianconero, mentre al 68′ è Di Maria che dalla bandierina colpisce ancora la parte alta della porta. I numerosi tentativi della Juventus di allungare sfumano sul finale, quando un fallo di mano sospetto in area di rigore non viene assegnato da parte dell’arbitro dopo check del VAR. Termina la partita sull’1-1.