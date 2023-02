Chance a destra per Juve e Inter: c’è un osso duro da battere

Sia la Juventus che l’Inter in vista della prossima estate dovranno metter mano al mercato per qualche accorgimento sulla fascia destra. Una chance d’esperienza può arrivare dalla Germania ma c’è un osso duro da affrontare

Juventus e Inter sono sempre rivali in campo ma spesso anche in sede di calciomercato dove incrociano desideri, obiettivi e possibili rumors. In vista della prossima sessione estiva ad entrambe le compagini servirà almeno un nuovo laterale destro viste le situazioni dei vari Cuadrado, De Sciglio e Dumfries.

Il mercato europeo è ricco di potenziali occasioni tra giovani interessanti come Fresneda, e veterani che invece potrebbero cambiare aria a caccia di una nuova avventura. Tra i calciatori in scadenza 2024, e che quindi in estate si ritroverebbero con un solo anno di contratto ancora in essere, c’è anche Thomas Meunier, laterale destro belga di proprietà del Borussia Dortmund che a più riprese e da diversi anni è accostato alla Serie A. In passato, soprattutto ai tempi del PSG, fu avvicinato anche a Inter e Juventus, e vista la situazione in casa BVB non sono esclusi colpi di scena.

Calciomercato Juventus e Inter, Meunier può lasciare Dortmund: sfida al Barcellona

In ottica italica può tornare di moda Meunier che è rientrato da un doppio infortunio di recente, seppur giocando praticamente solo un minuto nelle ultime due uscite in cui è tornato arruolabile.

Il belga ha riassaggiato il campo lo scorso 11 febbraio nel finale della vittoria giallonera contro il Werder Brema, mentre in Champions League ieri sera non ha messo piede sul terreno di gioco nel successo di misura contro il Chelsea per l’andata degli ottavi di finale. Ci vorrà un pochino di tempo per rivederlo titolare e importante come prima anche perchè nel frattempo il BVB ha prelevato a gennaio il norvegese Ryerson che sta giocando titolare in Bundesliga, senza dimenticare la presenza in rosa anche Wolf che invece ha giocato contro i ‘Blues’. Col ritorno di Meunier sarebbero in tre per un posto e il belga anche per età potrebbe anche salutare a fine annata, alla luce soprattutto del contratto in scadenza 2024. L’ex PSG potrebbe essere un affare low cost che potrebbe quindi intrigare Juventus o Inter, fermo restando che il vero osso duro da battere rimarrebbe il Barcellona.