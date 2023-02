Gundogan lo libera per la Serie A: tradimento in atto

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già in movimento per programmare il calciomercato estivo.

Tra le squadre più attive troviamo il Barcellona, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Xavi in estate. Il reparto che i blaugrana intendono rimpolpare nella prossima sessione di mercato è il centrocampo, che necessità di ulteriore qualità e quantità. A tal proposito, la dirigenza spagnola sembra aver già individuato il giusto tassello da aggiungere alla propria rosa. Stiamo parlando di Ikay Gundogan, tedesco classe 1990 del Manchester City. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i Citizens a giungo, ed il rinnovo al momento appare complicato. Qualora l’acquisto da parte del Barcellona si concretizzasse, la dirigenza potrebbe dare il via libera alla cessione del centrocampista ex Milan.

Gundogan al Barca potrebbe liberare Kessie: Inter o Juventus per l’ex rossonero

Come detto, il Barcellona ha individuato Ikay Gundogan come rinforzo per il proprio centrocampo, anche per via della situazione contrattuale che permetterebbe al Barca di acquistarlo a parametro zero.

Qualora gli spagnoli acquistassero il classe 1990 potrebbero dare il via libera alla cessione di Franck Kessie, ex centrocampista del Milan. Il ragazzo, che sta disputando una stagione fatta di alti e bassi, potrebbe decidere di comune accordo con la società di lasciare il club al termine della stagione. La volontà del classe 90 è quella di tornare in Serie A, tanto da proporsi a Inter e Juventus che sembrano apprezzare le sue qualità. Viste le stagioni non ottimali, il Barcellona potrebbe cederlo ad un prezzo non eccessivo, anche per via del suo arrivo a parametro zero di un anno fa che permetterebbe al club una buona plusvalenza. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Kessie che potrebbe nuovamente essere in Italia.