“Un errore madornale”: Juve tra polemiche e caos

La Juventus impatta per 1-1 nel match di andata degli ottavi di Europa League contro il Nantes: scoppia la polemica

La stagione della Juventus ha visto, fino a questo momento, più ombre che luci. Prima la partenza stentata, poi la rimonta vanificata dalla pesante penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie.

Al di là di quello che sarà il futuro a partire dalla prossima sessione estiva di calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ ha il dovere di provare a chiudere nel migliore dei modi l’annata. E il percorso europeo, dopo l’eliminazione dalla Champions League, può ancora riservare sorprese alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Ne ha riservate, ieri, nel match d’andata degli ottavi di Europa League, di scena all’Allianz Stadium, contro il Nantes. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca e mette a rischio la possibile qualificazione, anche se mancano 90′ e la Juventus ha dimostrato di essere all’altezza. Quello che è accaduto ieri sera a Torino, però, ha scatenato letteralmente il caos. Perchè la decisione del direttore di gara Pinhero, praticamente allo scadere, ha di fatto tagliato le gambe alla Juventus. Il rigore non assegnato al 95′ per il fallo di mano, evidente, di Centonze sul quasi gol di testa di Bremer. La Var ha richiamato l’arbitro portoghese che ha decretato per il fallo del centrale bianconero.

Beffa last minute: “La Juve ne ha pagato le conseguenze”

Un episodio che ha lasciato attoniti, al punto che anche il noto giornalista Xavier Jacobelli ha voluto dire la sua attaccando apertamente il direttore di gara di Juventus-Nantes.

“Pinhero ha commesso un errore madornale e la Juve ne ha pagato le conseguenze. In Europa, le italiane devono ancora confrontarsi con l’inadeguatezza degli arbitri”. Uno sfogo comprensibile quello di Jacobelli che ha poi concluso così il suo pensierio, anche e soprattutto in vista della sfida di ritorno del prossimo 23 febbraio. “C’è ottimismo per il ritorno ma bisogna sottolineare questa cantonata arbitrale, perchè ha inciso sul risultato della partita”.