La nuova stella incanta in Bundesliga: Il Milan ci prova

Tra le società più attive in questo senso troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in estate. Il reparto che il club vuole rinforzare è l’attacco, che necessità di ritocchi importanti. Con l’età di Giroud che avanza, la dirigenza crede di dover inserire all’interno del reparto offensivo una pedina giovane e dal grande futuro. A tal proposito, l’obiettivo sembra essere già stato individuato.

Il Milan pesca in Bundesliga: occhi su Lindstrøm

Il calciatore individuato dalla dirigenza per rinforzare il reparto offensivo è Jesper Lindstrøm, trequartista danese classe 2000 di proprietà dell’Eintracht. Il ragazzo, alla sua prima esperienza in Bundesliga, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo ha visto realizzare nove reti e fornire quattro assist in 27 partite disputate. Queste ottime prestazioni hanno portato grandi club a monitorarlo con attenzione tra cui il Milan, con la dirigenza che è rimasta colpita dalla qualità e dagli ampi margini di miglioramento che ha il ragazzo. Per strapparlo ai tedeschi, però, occorrerà una grande offerta, con i rossoneri che potrebbero proporre un prestito con obbligo di riscatto abbastanza semplice da raggiungere. Il calciomercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che vuole provare a regalarsi la nuova stella che sta stupendo la Bundesliga.