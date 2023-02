Pogba delude ancora: colpaccio in A per la rivelazione Mondiale

Il centrocampista francese non ha registrato neppure una presenza in questa stagione, ora la Juventus potrebbe seriamente pensare di sostituirlo la prossima estate pescando dai vicini di casa

Che strana la vita. Paul Pogba aveva lasciato la Juventus qualche anno fa con la speranza di poter fare il salto definitivo della sua carriera tra le file del Manchester United. Per certi versi così è stato, perché si è tolto tante altre soddisfazioni in Premier League. Eppure il suo desiderio di fare ritorno a Torino è prevalso su tutto il resto, quando le cose sono iniziate a prendere una piega diversa nel capoluogo delle midlands inglesi.

La Juventus lo ha prelevato nuovamente a parametro zero la scorsa estate, ma la precaria condizione fisica lo ha ridotto all’ultimo degli ultimi nell’organico di Massimiliano Allegri. A causa del lungo infortunio, non ha potuto registrare neppure una presenza in questa abbondante prima metà di stagione. La speranza che potesse tornare a disposizione del tecnico ieri contro il Nantes è sfumata all’improvviso, non appena lo staff medico ha confermato di non voler ancora rischiare. Così adesso Pogba si trova ancora una volta nel limbo di chi potrebbe partire il prossimo giugno, al termine di una stagione completamente fallimentare.

Calciomercato, via Pogba e Paredes: spazio ad Amrabat

Al suo posto, la dirigenza bianconera potrebbe pensare ad un colpo di caratura assoluta per il nostro campionato di Serie A. Si tratta di Sofyan Amrabat, sotto contratto con la Fiorentina del gelosissimo Rocco Commisso.

Il presidente viola, dopo aver assaporato le prestazioni del proprio centrocampista nel corso dell’ottimo Mondiale disputato dal Marocco, aveva infatti dichiarato di non volersi privare tanto facilmente di un elemento tanto importante e in forte crescita come lui. Chiaro è che a fronte di un’offerta ingente è difficile dire di no: la Juventus rimpiazzerebbe Pogba in un batter d’occhio, non potendo neppure contare sull’altro flop Leandro Paredes.