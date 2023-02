HIGHLIGHTS | Magie di Kvaratskhelia e Osimhen, Napoli continua a volare

Il Napoli batte il Sassuolo nell’anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A: in gol i gioielli Kvaratskhelia e Osimhen

Non si ferma più il Napoli di Luciano Spalletti che vince anche sul campo del Sassuolo, portandosi momentaneamente a +18 sul secondo posto occupato dall’Inter.

Partita bella e divertente al Mapei Stadium dove il Napoli apre le marcature al 12′ con il solito Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano riceve palla a centrocampo, salta tre avversari e si invola verso la porta. Una volta in area, porta la sfera sul destro e lascia partire una conclusione sulla quale non può nulla Consigli, facendo esplodere di gioia i tantissimi tifosi azzurri sugli spalti.

Poco dopo il Sassuolo va subito vicino al pari con una bella giocata di Laurienté la cui conclusione si stampa sul palo che salva la porta di Meret. Il palo nega anche la gioia della doppietta ad Osimhen dopo il gol del raddoppio azzurro arrivato al 33′, quando il nigeriano infila Consigli da posizione defilata dopo un bellissimo duello con due difensori neroverdi. Prima dell’intervallo, gol annullato a Laurienté per posizione di fuorigioco di Defrel. In pieno recupero va in gol anche Simeone, ma la rete del Cholito viene annullata per fuorigioco.

Sassuolo-Napoli: highlights, tabellino e classifica

SASSUOLO-NAPOLI 0-2

12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen

La classifica: Napoli 62*, Inter 44, Atalanta 41, Roma 41, Milan 41, Lazio 39, Torino 30, Udinese 30, Juventus 29, Monza 29, Bologna 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24*, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

* una partita in più

Ecco gli highlights della partita