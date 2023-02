“Prezzo altissimo”: così Zhang cede l’Inter

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Inter in chiave cessione del club, con un fondo americano che sarebbe interessato: c’è l’annuncio

Testa all’Udinese, che adesso è la cosa più importante. Ma nei prossimi mesi servirà necessariamente un quadro più chiaro per quanto concerne il futuro dell’Inter a livello societario. Come rivelato da ‘Il Giornale’, un fondo americano sarebbe concretamente interessato ad investire il proprio denaro nel club nerazzurro, segnando la fine dell’era Zhang. La trattativa pare sia già entrata nel vivo e potrebbe chiudersi in estate.

Di ciò ha parlato quest’oggi Carlo Festa, giornalista del ‘Sole 24 Ore’: “Penso che la trattativa non sia ancora in fase così avanzata. Ma a breve Zhang dovrà tirare le somme, o cercando di cedere l’Inter o provando a trovare nuovi fondi per finanziare la società – ha dichiarato Festa ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play -. Sappiamo bene che il club ha un debito molto importante con Oaktree. Nel breve Zhang ha questo problema, che è evidente. Infatti è costretto a continuare a cedere giocatori. Un riassetto della proprietà è abbastanza prevedibile, meno la tempistica. Perché le richieste sono elevate“.

Cessione Inter, Festa a Tv Play: “Si può guardare all’estate”

Festa prosegue parlando di un periodo in particolare: “Una data a cui si può guardare, sicuramente, è questa estate. Più i mesi vanno avanti, più si avvicina la fine del campionato e più c’è la possibilità che la famiglia Zhang si convinca a cedere il club“.

Il patron della ‘Beneamata’, in tal senso, ha già preso una decisione: “A differenza di altri proprietari, Zhang è davvero appassionato dell’Inter. E a un certo punto ha deciso di tenerla o di cederla ad un prezzo altissimo. Ma queste due cose, alla lunga, non vanno d’accordo. Non si potrà andare avanti così ancora a lungo, credo che per fine campionato una decisione definitiva verrà presa“.