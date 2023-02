Allegri è una furia: “Atteggiamenti imbarazzanti”

Massimiliano Allegri si è lasciato nel post-partita su Sky dopo il pari in Europa League: la critica per l’atteggiamento dell’allenatore della Juventus

Una furia ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 collezionato nella sfida d’andata di Europa League contro il Nantes: la Juventus ha sbagliato troppo sotto porta non essendo così cinica. I francesi ora potranno giocarsi la qualificazione proprio in casa, ma i bianconeri proveranno a continuare il loro percorso in Europa.

Così il giornalista Furio Focolari ai microfoni di Radio Radio ha criticato l’atteggiamento dell’allenatore della Juventus: “Allegri sta diventando una macchietta, alcuni atteggiamenti sono imbarazzanti. Quello che fa in campo, quando attacca i giornalisti che non dicono cavolate”. Poi ha aggiunto: “Gli vanno concesse le attenuanti ma il rigore arriva al 96′. Stai affrontando la competizione più importante della stagione ed è evidente che c’è qualcosa che non funziona perché stai giocando con il Nantes e al 96′ stai 1-1″. Il rigore era netto, ma la Juventus ha collezionato soltanto un pari arrivando così nei minuti finali sulla situazione di completa parità. I bianconeri sono stati poco cinici in area di rigore avversaria colpendo anche pali e traverse. Nel post-partita Allegri si è sfogato ai microfoni di Sky Sport rivelando di non voler assolutamente vincere 1-0, ma di arrivare al successo con tanti gol.

Juventus, ora si decide il futuro di Allegri

In caso di eliminazione anche in Europa League contro il Nantes, Massimiliano Allegri potrebbe anche non essere confermato in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera farebbe così le sue valutazioni in ottica futura provando a rivoluzionare ogni singolo aspetto. Tante stagioni buttate al vento con il caso plusvalenze e la manovra stipendi a fare da cornice.

La Juventus cercherà di risalire velocemente anche in classifica dopo la penalizzazione di 15 punti, ma il club bianconero è molto concentrato anche sulle dinamiche di campo. Tra la qualificazione alla prossima Champions e la possibile finale di Europa League: le occasioni non sono da sprecare assolutamente.