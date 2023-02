Sandulli torna sull’autosospensione: “Il motivo si scoprirà a breve”

Piero Sandulli è recentemente tornato sull’autosospensione dichiarata giorni fa. Avvolgendo così la vicenda con un fitto alone di mistero

Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, ha intervistato in esclusiva Piero Sandulli anche a proposito della sua autosospensione dalla carica di ex vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia del CONI.

Una decisione presa sicuramente non a cuor leggero. E visto il periodo complicato non deve essere stato facile assumersi una responsabilità del genere. Ogni singolo aspetto ruota intorno a quella che è la vicenda principale. Ovvero la penalizzazione inflitta ai danni della Juventus, con una penalizzazione di 15 punti.

Le dichiarazioni rilasciate dalla figura citata lo hanno così portato a questa scelta. Inoltre il CONI tramite un comunicato ufficiale si è successivamente dissociato da quanto espresso dal vicepresidente non più in carica. Una situazione piuttosto complicata dunque.

La situazione ancora in atto ha visto nelle ultime ore un notevole sviluppo. Nel corso di un convegno sulla riforma dell’ordinamento sportivo tenuta dal prof. Sandulli all’Università di Sapienza, ha rilasciato anche un’intervista in esclusiva per il sito di Calciomercato.it, fornendo delle dichiarazioni molto interessanti.

🚨 Piero #Sandulli in ESCLUSIVA commenta la sua autosospensione dal Collegio di Garanzia dello Sport #Plusvalenze #Juventus ECCO IL VIDEO 👇 https://t.co/1uhYVC2lyl — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 17, 2023

Secondo l’avvocato Sandulli, a oggi la giustizia sportiva per essere riformata avrebbe bisogno di maggiore riflessione. Questo poiché sarebbe il modo più efficace per tutelarla e per farla progredire. A partire inoltre dalla modifica delle riforme.

Ma non è affatto finita qui. Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per altri argomenti.

Sandulli e l’autosospensione: il motivo di questa scelta

Il motivo riguardante l’autosospensione di Sandulli è un dubbio che affligge numerosi tifosi. I quali giustamente vorrebbero saperne di più a riguardo. A fornire maggiori delucidazioni in merito è stato proprio il diretto interessato, che si è espresso in questo modo:

“Lo scoprirete vivendo. Comunque adesso ho un po’ paura, dice la canzone di Battisti, ma a me tutto sommato in questo tema interessa meno”.

La vicenda per il momento è ancora molto dubbia. Sarà solamente il futuro a suggerire ulteriori sviluppi.