C’è anche l’Inter per la freccia: triangolo di fuoco con la Juve

L’Inter targata mister Inzaghi vorrebbe acquistare in ambito di calciomercato un giocatore da tempo nel mirino di Juventus e Premier League

Inter e Juventus stanno vivendo due situazioni molto differenti. La ‘Beneamata’ guidata da mister Simone Inzaghi necessita di continuità a livello di risultati, ma comunque i nerazzurri si trovano in una delle posizioni più elevate della classifica. I bianconeri, invece, sono precipitati giù a causa della pesantissima penalizzazione di quindici punti inflitta al club di Exor nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze.

E la situazione potrebbe aggravarsi. Nel frattempo, però, le rispettive dirigenze non possono esimersi dal riflettere sui temi relativi al calciomercato. E qui le strade di Inter e Juventus sembra che possano andarsi ad intrecciare nuovamente. Questo perché i milanesi stanno valutando l’acquisto di un nuovo terzino/esterno destro, dato che Denzel Dumfries potrebbe partire in estate direzione Chelsea. E nella lista dei desideri di Giuseppe Marotta sarebbe finito pure il nome Ivan Fresneda, giovane talento estremamente interessante di proprietà del Real Valladolid.

Calciomercato Inter, sfida a Juventus e Premier per Fresneda

Stiamo parlando di un classe 2004, che ha compiuto 18 anni soltanto lo scorso 28 settembre. Nonostante ciò, abbiamo già a che fare con uno dei profili maggiormente rilevanti in Europa per quel ruolo. Difatti, il calciatore in questione piace parecchio e da tempo alla Juventus targata Massimiliano Allegri, che – a meno di sorprese – a giugno dirà definitivamente addio a Juan Cuadrado ed è a caccia di un degno erede del colombiano.

Ma la concorrenza per Fresneda non finisce qui, perché bisogna fare attenzione anche ad alcuni club che militano in Premier League. Insomma, ci sono diverse pretendenti all’acquisto del laterale spagnolo, il quale presenta un contratto in scadenza giugno 2025 ed una valutazione intorno ai 15-20 milioni di euro. Un’occasione ghiotta, che intriga parecchio Juventus e Inter. Vedremo se una delle due riuscirà eventualmente a spuntarla.