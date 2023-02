A caccia della nuova stella: Inter e Milan sfidano la Juve

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora da giocare.

Tra le società più attive in questo senso, troviamo le big del nostro campionato Inter, Milan e Juventus, che intendono rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori in estate. Il reparto che le società intendono rinforzare è l’attacco, che necessità di maggiore qualità. Proprio per quanto riguarda il reparto offensivo, le tre big nostrane sembrano aver messo gli occhi sulla nuova stella brasiliana, tanto da essere pronte a sfidarsi anche in sede di mercato.

Big di A sulla nuova stella brasiliana: occhi su Vitor Roque

Il calciatore individuato dalle società per rinforzare il proprio reparto avanzato è Vitor Roque, attaccante brasiliano dell’Athletico Paranaense classe 2005. Il ragazzo, nonostante la giovane età, ha già messo a segno 14 reti in 57 partite ufficiali giocate, attirando su di se l’attenzione delle più grandi squadre europee. Tra queste, ovviamente, troviamo Inter, Juventus e Milan, che lo stanno monitorando costantemente. Il classe 2005 ha rinnovato da poco il proprio contratto, che vede una clausola da circa 60 milioni di euro. Stiamo parlando di una cifra importante, che le società proveranno ad abbassare in modo da imbastire una trattativa. Il calciomercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con la nuova stella brasiliana Vitor Roque che si appresta a viverlo da grande protagonista.