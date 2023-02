Juve-Fiorentina, affare estivo: è già in Italia

Juventus e Fiorentina fiutano il colpo per la prossima sessione estiva di calciomercato: ecco cosa può succedere

Non è stata una sessione invernale di calciomercato esaltante, quella che si è chiusa ufficialmente ormai da quasi tre settimane.

Le grandi società, pur provando a rinforzarsi già nel mese di gennaio, hanno finito per rimandare ogni questione all’estate che verrà. È il caso della Juventus che sta vivendo una situazione complicata, un’annata difficile. La partenza deludente, la rimonta fino al secondo e poi la batosta della penalizzazione di ben 15 punti per il caso plusvalenze fittizie. La ‘Vecchia Signora’, al di là di quanto verrà registrato lontano dal rettangolo verde, ha tutta l’intenzione di rilanciarsi alla grande. E la sessione estiva di mercato non farà altro che dare conferme sulle ambizioni dei bianconeri che non vogliono perdere ulteriore terreno dalla concorrenza. Un discorso che, su basi diverse, riguarderà anche la Fiorentina. La squadra guidata da Vincenzo Italiano è reduce da roboante 0-4 rifilato in trasferta al Braga, in Conference League. I gigliati sono attesi dall’insidioso derby toscano, domani, contro l’Empoli: ma anche in ottica mercato uno dei profili maggiormente attenzionati dalla Juventus piace, e non poco, pure al club del patron Rocco Commisso.

Arriva dal Bologna: la Fiorentina sfida la Juve

Occhi in Emilia ed in particolar modo a Bologna dove il nome di Lewis Ferguson è destinato a smuovere qualcosa di importante da qui a giugno.

Arrivato in estate dall’Aberdeen per 3,5 milioni, lo scozzese sta mostrando un talento ancora grezzo ma con prospettive future interessanti. Centrocampista e all’occorrenza trequartista, classe 1999, ha fino a questo momento accumulato 17 presenze tra campionato e coppa Italia con 3 gol in 1145′ sul rettangolo verde. Numeri che, uniti alla giovane età, potrebbero quindi spingere sia i bianconeri che la Fiorentina ad imbastire un duello a partire da giugno.