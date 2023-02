Dalla Premier calano il jolly: lo scambio per arrivare a Vlahovic

Dusan Vlahovic è tornato al centro del progetto della Juventus ritrovando anche la via del gol sia in campionato che in ambito europeo. Il suo nome potrebbe stuzzicare in Premier: suggestione e scambio

Tra problemi agli adduttori e una fastidiosa pubalgia, la stagione di Dusan Vlahovic è stata finora condizionata, riducendo l’impiego del centravanti serbo che risulta però fondamentale per la fase offensiva della Juventus di Allegri.

Il tecnico bianconero lo ha infatti ritrovato di recente nel pieno della sua efficienza, trovando quasi subito anche la via del gol con la doppietta contro la Salernitana. Poi un gol annullato per centimetri contro la Fiorentina e a seguire subito un’altra rete ma in ambito europeo contro il Nantes. Vlahovic appare quindi in ripresa e ha un bottino complessivo di 10 marcature in 20 presenze tra campionato e coppe, confermandosi calciatori importante per l’economia del futuro juventino. I problemi fisici lo hanno rallentato ma il suo valore, anche economico resta molto elevato, così come la sua appetibilità a livello internazionale in ottica calciomercato.

Calciomercato Juventus, Pulisic in uscita dal Chelsea: idea di scambio per Vlahovic

C’è una squadra in particolare che in Europa ha fatto spese pazze tra la scorsa estate e l’ultima sessione di gennaio, mettendo sul piatto centinaia di milioni di euro. Si tratta del Chelsea, che ha rivoluzionato la rosa con cifre clamorose ritrovandosi comunque impelagato in un’annata negativa.

Nonostante i milioni spesi la compagine di Potter resta nel caos, vista anche la posizione di classifica in Premier e il ko di Champions col Borussia, e a giugno cambierà ancora soprattutto in uscita. Tra i possibili partenti anche l’americano Christian Pulisic, già accostato in Serie A sia al Milan che alla Juventus e che recentemente è stato avvicinato anche all’Atletico Madrid. Cessione si quella dello statunitense, ma non è da escludere che i ‘blues’ possano impiegarlo come pedina di scambio, in questo caso provando a stuzzicare anche la Juve per provare ad arrivare allo stesso Vlahovic, vista la forte carenze in termini di centravanti. C’è distanza di valutazione tra la quarantina di milioni di Pulisic e i 60/70 del serbo, motivo per cui difficilmente il club bianconero sarebbe sedotto da un’ipotesi del genere.