Contatti avviati, addio Juventus: arrembaggio Milan

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già in movimento per programmare il prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione tutta da giocare.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in estate. Il reparto dove i rossoneri vogliono intervenire è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, il giusto profilo sembra essere già stato individuato dalla dirigenza, che presto potrebbe intensificare i contatti con il club proprietario del cartellino per cercare di arrivare ad un accordo.

Il Milan ci prova: tentativo per Paredes

Come detto, nonostante una seconda parte di stagione da disputare e con obiettivi ancora da centrare, il Milan sta già programmando la stagione del futuro.

Il centrocampista che sta stuzzicando e non poco la dirigenza rossonera è Leandro Paredes, attualmente alla Juventus e di proprietà del Paris Saint Germain. Il calciatore argentino ha deluso in questi mesi, portando la vecchia signora a prendere la decisione di non riscattarlo, salvo clamorose sorprese. Per questo motivo, il PSG si è già messo alla ricerca di una nuova squadra, in quanto non intende tenere il giocatore in rosa. Tra le squadre interessate, oltre al Milan, troviamo il Siviglia, che sta seriamente pensando di avviare i contatti con il club parigino per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa. I francesi, pur di lasciarlo partire, sembrerebbero disposti a chiedere anche meno rispetto al riscatto concordato la scorsa estate con la Juventus di circa 23 milioni di euro. Questo fattore porta il Milan a prendere in seria considerazione l’argentino, tanto che qualche contatto sembra esserci già stato. Il calciomercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con la carriera di Paredes che potrebbe continuare in Italia.