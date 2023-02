Pochettino in Serie A: firma con la big dopo l’esonero

La seconda parte di stagione sta entrando ufficialmente nel vivo, con le società pronte a valutare l’operato dei rispettivi allenatori.

La seconda parte di stagione sta entrando sempre di più nel vivo, con le società pronte a valutare i rispettivi allenatori per capire se andare avanti insieme anche nella prossima stagione.

Uno di questi club è il Milan, che valuterà il mister Stefano Pioli in questi ultimi mesi di stagione. Il tecnico, sopratutto in campionato, sta deludendo la dirigenza, che al termine della stagione potrebbe decidere di cambiare la guida tecnica della squadra. Qualora la situazione non cambiasse, la società rossonera sembra aver già individuato uno dei possibili sostituti dell’allenatore emiliano.

Pioli in bilico: il Milan pensa a Pochettino

Come detto, il Milan valuterà l’operato di Stefano Pioli in questi ultimi mesi della stagione. Qualora le cose non cambiassero, la società potrebbe decidere di sollevarlo dall’incarico.

Uno dei possibili sostituti del tecnico classe 1965 è Mauricio Pochettino, ex Tottenham e PSG attualmente svincolato. Uno degli ostacoli più grandi in caso di eventuale trattativa è l’ingaggio dell’allenatore argentino, troppo alto per le casse rossonere. A favore del Milan, però, c’è il desiderio di Pochettino nel provare la Serie A, che potrebbe convincerlo anche a rivedere le proprie pretese economiche. Al momento la dirigenza ha confermato la fiducia a Pioli, ma il tecnico è chiamato ad invertire la rotta per non rischiare brutte sorprese. La cosa certa è che questo finale di stagione sarà decisivo per il futuro di Stefano Pioli, che ha tutta l’intenzione di rimanere in rossonero ancora a lungo.