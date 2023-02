Fantasma ritiro: Conte shock e addio panchina

La seconda parte di stagione sta entrando ufficialmente nel vivo, con molti allenatori che stanno valutando il proprio futuro.

La seconda parte di stagione si appresta ad entrare nella sua fase più calda, con diversi allenatori che iniziano ad interrogarsi sul proprio futuro.

Tra i tecnici in questione troviamo Antonio Conte, ex Inter e Juventus attualmente al Tottenham. Conte, dopo la gara di Champions League contro il Milan vinta dai rossoneri per 1-0, ha comunicato che dovrà fermarsi per problemi di salute. Recentemente, infatti, l’ex commissario tecnico azzurro si è sottoposto ad un intervento chirurgico, che lo ha tenuto fermo per qualche giorno. Ora, dopo un controllo di routine, il tecnico in comune accordo con i medici ha deciso di fermarsi ancora per guarire completamente. Nel comunicato emesso dagli Spurs è specificato che “dopo un controllo di routine post-operatorio in Italia ieri, Antonio Conte rimarrà a casa della sua famiglia per completare il recupero dopo il recente intervento chirurgico alla cistifellea. La salute è considerata la cosa più importante e tutti noi gli auguriamo ogni bene. Cristian Stellini assumerà la guida della Prima Squadra”.

Antonio Conte si ferma ancora: ipotesi ritiro

Come detto, ha seguito di un intervento chirurgico, il tecnico del Tottenham Antonio Conte sarà costretto a fermarsi per guarire completamente.

Con un messaggio il tecnico pugliese ha voluto aggiornare tutti sulle sue condizioni, dichiarando che “il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho sottovalutato l’intervento, che non è stato di routine, ma per una seria ed inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito ed ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccio male, ma ora è necessario”. La decisione di fermarsi, però, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Il giornalista Giovanni Armanini, infatti, ha dichiarato che non sarebbe sorpreso se il tecnico a breve annunciasse ufficialmente il ritiro. Una decisione molto importante, che ovviamente l’allenatore sta valutando attentamente. Le prossime settimane ci diranno sicuramente di più sulla scelta finale di Antonio Conte.