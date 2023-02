Scambio e addio: così Simeone lo porta via dall’Inter

L’Atletico Madrid targato Diego Simeone tiene sempre il mirino puntato su un calciatore in forza all’Inter: possibile proposta di scambio

L’Inter ha bisogno di trovare continuità di risultati. Non tanto chiaramente per sperare ancora in una rimonta sul Napoli capolista che avrebbe del clamoroso, ma soprattutto per tenere a distanza le rivali per la qualificazione alla Champions League.

Il lavoro portato avanti da Simone Inzaghi non è abbastanza, considerando le ambizioni di un club così importante come la ‘Beneamata’. Sebbene comunque il tecnico piacentino abbia tagliato più volte traguardi degni di nota dal suo approdo sulla panchina nerazzurra. Ma manca lo scudetto e per questo motivo si avverte tra i tifosi un certo senso di insoddisfazione. Non a caso, numerosi supporters dell’Inter vorrebbero il cambio della guida tecnica. La posizione di Inzaghi, ad oggi, è salda, però a fine stagione le cose potrebbero cambiare. Senza dubbio verranno apportate delle modifiche alla rosa, che necessita di essere sistemata/migliorata. In tal senso, attenzione a ciò che si sta già muovendo sul fronte uscite.

Calciomercato Inter, l’Atletico non molla Dimarco: scambio con Molina

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Federico Dimarco. Non è nuovo l’interesse dell’Atletico Madrid nei confronti del terzino ex Verona e pare che non sia affatto scemato, anzi. I ‘Colchoneros’ sono a caccia di un esterno basso sinistro e studiano il piano migliore per assicurarsi le prestazioni del classe ’97 – valutato intorno ai 25-30 milioni di euro -.

A questo proposito, il club spagnolo potrebbe avanzare un’offerta di scambio provando ad inserire nell’affare il cartellino di Nahuel Molina, il quale ha già accumulato esperienza in Serie A con la maglia dell’Udinese. C’è un dettaglio che potrebbe incidere parecchio e fare la differenza in futuro. Dimarco, attualmente, è assistito dall’avvocato Ledure, che all’Atletico ha piazzato Memphis Depay da poco. Insomma, trattasi di situazione da monitorare nei mesi a venire.