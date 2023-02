Lautaro ‘scommessa’ dell’Inter: 150 milioni per andare via

Il centravanti argentino è rinato e l’Inter punta tutto su di lui, ecco il prezzo da cui le pretendenti possono partire per potersi anche solo avvicinare al suo cartellino

Prima l’errore clamoroso su gesto tecnico di pregevole fattura, stampando il pallone sulla traversa. Poi il grandissimo gol del perdono qualche minuto dopo che ha permesso all’Inter di blindare l’importantissima vittoria sul manto erboso di San Siro contro l’Udinese. La stessa squadra che nella prima metà di stagione aveva fatto letteralmente ubriacare gli uomini di Simone Inzaghi. Il senso di rivalsa e una buona prestazione hanno prevalso su tutto il resto, ma i passi da compiere verso l’ottimizzazione dei propri mezzi sono ancora numerosi per i nerazzurri.

Quantomeno l’Inter sa che su Lautaro Martinez può puntare eccome. Non era partito col piglio giusto all’inizio della stagione, mostrandosi un po’ vulnerabile alle critiche. Poi è stato uno dei protagonisti con la Nazionale argentina di Scaloni al Mondiale, ma senza segnare. Ha interrotto il digiuno immediatamente e da allora non si ferma più: vuole dire la sua, trascinare la sua squadra al successo. Innanzi a sé ha gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, poi le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus e la restante parte di campionato col Napoli che continua la propria cavalcata. Se non dovesse arrivare in questa stagione, Lautaro tenterà di acciuffare lo Scudetto il prossimo anno. Garantito.

Calciomercato, spesa folle per Lautaro: l’Inter lo blinda

L’Inter non vuole affatto lasciarlo partire, a scapito di tutto quel che si dice in giro sul suo conto. La valutazione di partenza? Almeno 150 milioni di euro.

Dopodiché, se club come Chelsea, Tottenham o Barcellona fossero disposti ad accollarsi una spesa simile, allora si potrà discutere più da vicino. Giuseppe Marotta è conscio di possedere tra le mani un talento che potrebbe togliere diverse soddisfazioni all’Inter del futuro. Da goleador, da capitano, da simbolo della storia nerazzurra.