La Juventus fa doppietta in Serie A: altro colpaccio dal nemico

In casa Juventus si continua a pensare a come rinforzare il gruppo squadra targato mister Massimiliano Allegri: mirino puntato in Serie A

Stadio Alberto Picco, ore 18:00. Da quel momento la Juventus se la vedrà faccia a faccia con lo Spezia, che nelle scorse ore ha deciso di esonerare mister Luca Gotti. Al suo posto è stato scelto Leonardo Semplici, che oggi assisterà al match contro i bianconeri dalla tribuna.

La ‘Vecchia Signora’ non ha alternative: tre punti o tre punti. Non si scappa. A maggior ragione dopo il pareggio all’Allianz Stadium col Nantes in Europa League, che i torinesi devono riscattare immediatamente. Finché la matematica non darà i suoi verdetti definitivi, gli uomini di Massimiliano Allegri proveranno ad accumulare più punti possibili per risalire posizioni in classifica. Attualmente Vlahovic e compagni occupano il decimo posto a quota 29. La penalizzazione pesa come un macigno, ma è a dir poco vietato mollare. In futuro, poi, bisognerà potenziare la rosa a disposizione sul calciomercato. In tal senso, il club di Exor tiene il mirino puntato in Serie A e potrebbe mettere a segno un doppietta davvero niente male in estate.

Calciomercato Juventus, doppietta in Serie A: Milenkovic più Baldanzi

Partiamo dalla retroguardia. Già, perché la Juventus apprezza da tempo il profilo di Nikola Milenkovic, centrale serbo in forza alla Fiorentina. Il classe ’97 presenta un contratto in scadenza giugno 2027 e la sua valutazione si attesta intorno ai 25-30 milioni di euro.

Attenzione, inoltre, a Tommaso Baldanzi, gioiellino di proprietà dell’Empoli che recentemente ha castigato l’Inter a San Siro. Un prospetto estremamente allettante, che piace un po’ a tutte le big della nostra Serie A (la stessa ‘Beneamata’). Il prezzo di Baldanzi è sui15-20 milioni – stessa situazione contrattuale di Milenkovic – e la Juventus sembra intenzionata a provarci davvero. Milenkovic più Baldanzi in bianconero? A tempo debito sapremo come andranno le cose.