La Juve rischia doppio: sfuma il post Alex Sandro

Dopo la penalizzazione e il processo sul caso plusvalenze la Juventus perde appeal in Europa, così starebbe anche influenzando alcune operazioni di mercato nei piani della dirigenza per il futuro

Quindici punti bruciati dal conto totale in classifica e uno scivolone incredibile tra le ‘mediocri’ del campionato di Serie A. Questa è stato l’immediata conseguenza del primo processo ai danni della Juventus, dopo essere stata indagata assieme al resto dei componenti del vecchio Consiglio di Amministrazione per la cattiva gestione delle plusvalenze.

A distanza di diverse settimane, sotto il profilo dei risultati sportivi non è cambiato molto. La Juventus mostra ancora qualche evidente difficoltà sotto il profilo offensivo e difensivo, ma Massimiliano Allegri spera di poter migliorare la situazione da qui al termine della stagione. La prossima estate sarà poi caratterizzata da una serie di operazioni di urgenza assoluta, soprattutto in uscita. Bisognerà capire dove smistare Arthur nel caso in cui il Liverpool non dovesse riscattarlo, poi valutare i sostituti degli uscenti Juan Cuadrado e Alex Sandro lungo le corsie esterne. A tal proposito, nei mesi passati era stato preso in considerazione il profilo di Alejandro Grimaldo lungo la fascia sinistra. Oggi, però, qualcosa nelle intenzioni del calciatore sembra essere mutato improvvisamente.

Calciomercato, ciao ciao Grimaldo: la Juve offre poche garanzie

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese ‘Record’, il calciatore in uscita dal Benfica avrebbe mostrato titubanza nel fiondarsi sulla proposta d’acquisto a parametro zero da parte della Juventus.

La motivazione starebbe proprio nella difficile situazione in cui il club bianconero si trova al momento. Un calo d’appeal notevole ha investito l’intero continente e adesso anche le operazioni di mercato appaiono di ardua finalizzazione. A questo punto è probabile che Grimaldo decida di fiondarsi in Premier League, ove dal punto di vista economico anche le “piccole” hanno da offrire più di quante garanzie potrebbe dare adesso la Juventus.