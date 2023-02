È solo questione di tempo: colpaccio a segno e niente Serie A

Un importante calciatore, seguito anche dalla Juventus e dal Milan in ambito di calciomercato, sembra avere il proprio destino già segnato

Il Milan sembra aver ritrovato la bussola. Parlare di crisi superata è azzardato ora come ora, ma il terzo successo di fila (in pieno stile allegriano) ai danni del Monza è una dimostrazione chiara di come la squadra targata Stefano Pioli si sia quantomento rimessa in carreggiata.

Ed era fondamentale farlo, considerando la lotta apertissima per un posto in Champions League. Ma non solo, perché il ‘Diavolo’ è chiamato anche a provare ad andare avanti il più possibile nella massima competizione europea. In tal senso, la vittoria contro il Tottenham a San Siro è un tassello assai significativo, che consente di guardare all’immediato futuro con più ottimismo. Scarseggia, invece, la quantità di fiducia in casa Juventus, con i bianconeri che hanno pareggiato la sfida al Nantes fra le mura casalinghe. Più tardi, sul campo dello Spezia, la ‘Vecchia Signora’ dovrà riscattarsi subito, portando a casa altri tre punti. Nel frattempo, giungono sconfortanti voci di calciomercato sia per la Juve che per il Milan – in ottica dopo Leao -. Entrambe le italiane, infatti, seguivano da tempo la situazione relativa al futuro di Joao Felix, che ha rotto con Simeone all’Atletico Madrid e si è trasferito al Chelsea in prestito oneroso (11 milioni) durante la sessione invernale dei trasferimenti.

Calciomercato Juventus e Milan, Joao Felix presto riscattato dal Chelsea

‘Blues’ e ‘Colchoneros’, anche a causa dei tempi stretti, non hanno fissato una cifra per il riscatto. Quest’ultimo, però, non sarebbe affatto in discussione, anzi. La compagine inglese, protagonista assoluta del mercato a suon di spese folli, intende assicurarsi al 100% la proprietà del cartellino del talento portoghese.

Pare che le parti in gioco siano vicine alla conclusione dell’operazione a titolo definitivo. L’accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di 80 milioni di euro, tenendo conto che l’Atletico lo pagò – nell’estate del 2019 – ben 127 milioni di euro per toglierlo al Benfica. L’attenzione del calciatore, inoltre, è focalizzata totalmente sul Chelsea. Nessuna speranza, dunque, per la Serie A: Juventus e Milan devono arrendersi.