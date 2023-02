Così rescinde con la Juve: caos Pogba

Il futuro di Paul Pogba potrebbe non essere più a tinte bianconere: decisione a sorpresa, la Juventus così spiazza tutti

Oggi, in casa dello Spezia, la Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a rilanciarsi dopo il discusso pari in Europa League contro il Nantes.

La squadra bianconera sta vivendo una stagione decisamente difficile, soprattutto lontano dal rettangolo verde. Le questioni giudiziarie che hanno già portato ad una pesante penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie ha, di fatto, compromesso l’annata degli uomini di Allegri. In attesa di conoscere cosa sarà della Juventus che, per le manovre stipendi e l’accusa di falso in bilancio rischia anche la retrocessione in Serie B, i pensieri dei vertici del club torinese restano comunque proiettati all’anno prossimo. A quel calciomercato estivo che, in base a come si chiuderà l’attuale annata, descriverà le ambizioni della ‘Vecchia Signora’ per il 2023/24. E tra i nodi più spinosi rimane sempre quello di Paul Pogba, che sin dal suo decantato e chiacchierato ritorno a Torino, non ha praticamente messo mai piede sul rettangolo verde. Una delusione a 360 gradi quella che circonda l’ex Manchester United per il quale, in più di un’occasione, si è parlato di addio dopo solo pochi mesi alla squadra di Allegri.

Bye bye Juve: il futuro di Pogba è deciso

E questo scenario, quello del tanto discusso addio del centrocampista francese ai colori bianconeri, potrebbe consumarsi e nel peggiore dei modi.

Perchè la Juventus sta valutando, come vociferato da alcune settimane, anche la rescissione del ricchissimo contratto firmato meno di un anno fa da Paul Pogba. Il 29enne francese guadagna al momento circa 10 milioni di euro lordi e la ‘Vecchia Signora’ avrebbe tutta l’intenzione di alleggerire le casse, in tal senso. Nell’eventualità che la Juventus finisca in Serie B per le vicende extracalcistiche sopracitate, allora il club punterebbe come detto alla risoluzione contrattuale, lasciando quindi libero Pogba di cercarsi una nuova squadra.