Mourinho chiama il connazionale: richiesta da 30 milioni

Il tecnico giallorosso vuole colmare la criticità lungo la corsia destra entro il termine della prossima sessione di mercato, starebbe seguendo con attenzione le prestazioni del suo connazionale in forze al Porto

José Mourinho sta facendo di tutto per migliorare il rendimento della Roma in questa stagione rispetto a quello dell’anno precedente, quando si è trovato a vincere la prima edizione della Conference League. Il suo impatto nella storia giallorossa è già nettamente marcato, ma per il salto di qualità definitivo serve migliorare anche le individualità a disposizione in organico.

Anzi, per certi versi si tratta di risolvere una vera e propria criticità. Lungo la corsia destra, in difesa, non scorre buon sangue con Rick Karsdorp. L’esterno olandese è ormai emarginato dai piani tecnici del portoghese, così servirà un sostituto il prima possibile. Tiago Pinto ha lanciato i propri osservatori soprattutto all’estero, vista la scarsità di soluzioni nel nostro campionato, e ha scovato un profilo di grande interesse sotto contratto con il Porto.

Calciomercato, Otavio al posto di Karsdorp: Mourinho bussa al Porto

Si tratta di Otavio, ventottenne brasiliano naturalizzato portoghese, tra i simboli della formazione di Sergio Conceicao. Il calciatore verrà seguito anche il prossimo mercoledì in occasione del delicato incontro degli ottavi di finale di Champions League con l’Inter. La sua prestazione potrebbe avere un ruolo importante nella costruzione della sua posizione futura nei piani di Mou.

Intanto, però, il Porto non sarà affatto clemente con lui: serviranno almeno 30 milioni di euro per convincerli ad aprire una trattativa per la cessione. Questa valutazione potrebbe quindi crescere ancora a seconda del limite oltre il quale il Porto si spingerà per tutto il resto della stagione.