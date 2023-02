HIGHLIGHTS | Solbakken fa gioire la Roma: Milan agganciato

Vittoria di misura per la Roma che all’Olimpico supera il Verona con il primo gol italiano del danese Solbakken

Successo importante per la Roma che raggiunge il Milan a quota 44 punti in classifica: col Verona a decidere il match è il classe 2003 Solbakken.

La Roma parte schiacciando il piede sull’acceleratore, ma non riesce a trovare la via del gol. Anzi, deve fare anche a meno di Abraham, costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio dopo uno scontro in area di rigore. Il gol arriva poco prima dell’intervallo e lo realizza il giocatore più atteso della serata.

Bella la prima rete italiana di Ola Solbakken che batte Montipò con un imprendibile diagonale su assist delizioso di Spinazzola. Nella ripresa vengono fuori il Verona e la stanchezza dei giallorossi che nel finale sfiorano anche il raddoppio con un colpo di testa di Belotti sugli sviluppi di un corner, ma l’ex Torino deve fare i conti con l’intervento di Montipò.

Roma-Verona: highlights, cronaca e tabellino

ROMA-VERONA 1-0

45′ Solbakken

La classifica: Napoli 62, Inter 47, Milan 44, Roma 44, Lazio 42, Atalanta 41, Juventus 32, Bologna 32, Torino 30, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

A breve saranno disponibili gli highlights della partita