Inter-Barcellona, giravolta Kessie: nuovo scambio estivo

L’asse tra Inter e Barcellona può infiammarsi: scambio a sorpresa, non solo Kessie: ecco chi può approdare a Milano

Il successo sull’Udinese è ormai alle spalle e per l’Inter di Simone Inzaghi, adesso, l’attenzione è tutta rivolta alla prossima sfida europea.

L’andata degli ottavi di Champions League a San Siro contro il Porto per provare ad avanzare anche in Europa. Ambizioni alte, nonostante un distacco dal Napoli capolista in Serie A che rimane quasi impossibile da colmare nei prossimi pochi mesi a disposizione. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e, in tal senso, le manovre per la prossima stagione sono già in atto. Beppe Marotta è al lavoro per rinforzare una rosa già altamente competitiva. Ed il nome di Franck Kessie, circolato a lungo per il centrocampo dell’Inter, resta lì, alla finestra. L’asse con il Barcellona è quindi destinato a diventare rovente da qui alla prossima estate ma la sensazione è che alla fine, l’ex mediano del Milan resti dov’è alla corte di Xavi. Una decisione sorprendente del Barcellona che, tuttavia, non intende mollare la presa su Marcelo Brozovic. Nonostante la scadenza contrattuale fissata all’estate 2026, il croato è ora considerato una pedina sacrificabile.

Brozovic a Barcellona: a Milano non arriverà Kessie

L’Inter ha fatto a lungo a meno di lui nell’arco della stagione ed è quindi sopraggiunta la consapevolezza che l’ex Dinamo Zagabria potrebbe effettivamente essere utilizzato per arrivare ad altri obiettivi e rimpolpare la rosa di Inzaghi.

Non più, come detto, Kessie. Il Barcellona per convincere l’Inter a cedere Brozovic ha quindi in mente di inserire un profilo che piace ai nerazzurri da tempo. Si tratta di Alejandro Balde, terzino mancino e nazionale spagnolo, in scadenza tra meno di un anno e mezzo con il Barcellona. Una pedina sacrificabile dai catalani ma per far sì che lo scambio si concretizzi, l’Inter dovrà per forza fare spazio: la cessione di Gosens come primo decisivo passo per l’ingresso di un nuovo laterale. Situazione dunque in divenire, ma Barcellona ed Inter possono imbastire il clamoroso scambio al termine della stagione.