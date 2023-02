Cessione già decisa: l’Inter piazza il super colpo

Il calciomercato dell’Inter può vedere una fiammata improvvisa in vista del calciomercato estivo: occasione dalla Premier League

Tra alti e bassi, l’Inter di Simone Inzaghi sembra aver definitivamente ingranato la marcia giusta per far sì che la stagione dei nerazzurri possano concludersi nel migliore dei modi.

Ciò che è destinato a monopolizzare l’attenzione del club di Steven Zhang sarà certamente il calciomercato. La sessione estiva promette sorprese anche nella rosa della ‘Beneamata’ che è destinata a vedere mutare non poche pedine in vista del 2023/24. Sì, perchè sono diversi gli uomini a disposizione del tecnico piacentino e che sono già virtualmente fuori dai piani dell’Inter. Da Skriniar che ha già annunciato la firma con il PSG ed il passaggio sotto la Tour Eiffel in estate, passando per de Vrij che non ha ancora rinnovato e che rischia pure lui di salutare Milano a parametro zero. Attenzione anche a Gosens che non ha convinto e potrebbe fruttare un gruzzoletto da reinvestire sul mercato, così come rimangono da valutare le situazioni legate a Brozovic (corteggiatissimo dal Barcellona), Dumfries, Correa (fuori dai piani futuri dell’Inter) e Lukaku, in prestito dal Chelsea. Grande cura, infine, ai pali dell’Inter, visto che è ormai palese come il club di Zhang abbia intenzione di buttarsi su un nuovo portiere. E se Onana dovesse dire già addio dopo un anno, portando nelle casse meneghine una discreta plusvalenza, l’occasione giusta potrebbe infine arrivare dalla Premier League.

Addio Onana: Marotta fiuta il grande colpo

Secondo quanto riferito da ‘Footballinsider’, infatti, l’Aston Villa avrebbe intenzione di mettere sul mercato una delle sue pedine più pregiate.

Non tanto per fare cassa, visto che economicamente parlando il club naviga in buone acque. Si tratta di Emiliano Martinez, uno degli estremi difensori più chiacchierati del momento dopo aver spinto la sua Argentina alla conquista del Mondiale in Qatar, a suon di parate. Il club inglese è disposto ad ascoltare offerte da almeno 45 milioni di euro. Sulle sue tracce l’Inter ma anche la Juventus, alla finestra. Anche l’Atletico Madrid guidato dal ‘Cholo’ Simeone è interessatissimo e guarda in vista di giugno ad un’eventuale proposta per il 30enne argentino.